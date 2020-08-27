ОНК просит перевести Воронцова в другую камеру из-за конфликта с соседом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Члены ОНК требуют перевести основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова в другую камеру из-за конфликта с сокамерником. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая посетила Воронцова в СИЗО-4 ("Медведь").

"У Воронцова сложились конфликтные отношения с сокамерником. Его сосед обвиняется в убийстве, а Воронцов - в ненасильственном преступлении. По словам Владимира, его сокамерник не является бывшим сотрудником правоохранительных органов. Кроме того, он курит, а Воронцов - нет. Мы попросили администрацию СИЗО их расселить", - сказала Литвинович.

Она также отметила, что в СИЗО имеются проблемы с передачами для заключенных. "Вчера же обнаружили неприятную проблему - люди ждут передач по три недели. Это означает, что те, кто прибыл в СИЗО без вещей, сидит там более трех недель без сменного белья, без сменной и теплой одежды, вообще без всего. Почему так происходит? 2 июля в московских СИЗО возобновили прием передач, прекращенный весной из-за коронавируса. Но теперь по указанию санитарного врача ФСИН принимают не более 20 передач в день и только по предварительной электронной записи", - сказала правозащитник.

Воронцов был задержан 7 мая по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника в своем паблике "Омбудсмен полиции". Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве.

В настоящее время в его отношении возбуждены и расследуются 14 уголовных дел: два дела по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), еще три по статье 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов"), одно дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета") и еще восемь дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителей власти"). Ни по одному из них Воронцов не признает вину, а по большинству из них истек срок давности.