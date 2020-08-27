Пожар в Лискинском районе под Воронежем ликвидирован на площади 71 га

ТАСС, 27 августа. Пожар в Лискинском районе Воронежской области потушен, его площадь составила 71 га. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:50 объявлена ликвидация пожара в Лискинском районе на площади 71 га", - сказали в пресс-службе.

Пожар в Лискинском районе начался в среду около 14:00 мск. Огонь угрожал селам Копанище и Старая Покровка, а также на 600 метров приближался к хутору Подлесный, в котором в 34 домах проживает 91 человек, из них 18 детей. Пожар был локализован в 10:40 мск четверга. К тушению пожара привлекалась группировка в составе 115 человек и 31 единицы техники, работал вертолет Ми-8, а также пожарный поезд.