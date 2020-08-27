СК возбудил дело после жесткой посадки частного вертолета в горах в Сочи

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело после жесткой посадки частного вертолета Robinson в горах в Сочи. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту жесткой посадки частного вертолета в районе хребта Аибга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сообщила Марковская.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию происшествия, она уже приступила к работе.

Накануне в районе хребта Аибга в Сочи Robinson совершил жесткую посадку. На борту был пилот и три пассажира, двое из них пострадали. Следователи осмотрели место происшествия, опросили пилота и владельца вертолета.

Как сообщали ТАСС в экстренных службах города, в больницу попали двое москвичей, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Пилот и еще один пассажир не пострадали. Сильные потоки ветра, предварительно, могли спровоцировать жесткую посадку вертолета. Южная транспортная прокуратура и СК начали проверку.

В новость внесены изменения (16:40 мск) - добавлены подробности.