Число дистанционных преступлений увеличилось в Москве на 120%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Количество дистанционных преступлений (совершенных при помощи интернета и телефонов), которые произошли в Москве, увеличилось с начала этого года на 120%. Об этом сообщил замначальника 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Сергей Клиндухов.

"За семь месяцев текущего года совершено уже более 25 тыс. преступлений, совершенных дистанционным способом. Динамика увеличения - на 120% по сравнению с прошлым годом", - сказал он, выступая в Общественной палате Москвы.