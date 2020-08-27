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Число дистанционных преступлений увеличилось в Москве на 120%

За семь месяцев 2020 года совершено более 25 тыс. таких преступлений

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Количество дистанционных преступлений (совершенных при помощи интернета и телефонов), которые произошли в Москве, увеличилось с начала этого года на 120%. Об этом сообщил замначальника 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Сергей Клиндухов.

"За семь месяцев текущего года совершено уже более 25 тыс. преступлений, совершенных дистанционным способом. Динамика увеличения - на 120% по сравнению с прошлым годом", - сказал он, выступая в Общественной палате Москвы.

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