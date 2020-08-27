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Дело Ивана Сафронова
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Мосгорсуд признал законным проведение обыска у Сафронова

В ближайшее время суд рассмотрит аналогичную жалобу относительно обыска в доме матери Сафронова

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным проведение обыска в доме у обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, передает корреспондент ТАСС.

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"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласила постановление судья по итогам заседания, прошедшего в закрытом режиме.

В ближайшее время суд рассмотрит аналогичную жалобу относительно обыска в доме матери Сафронова. Адвокаты в жалобах настаивают на необоснованности обысков в связи с неконкретностью обвинений в отношении их подзащитного.

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