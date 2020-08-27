Главу владимирского управления Росгвардии осудили за мошенничество и превышение полномочий

ВЛАДИМИР, 27 августа. /ТАСС/. Отстраненная от работы начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина осуждена на три года условно за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском суде Владимира.

"Мокшина осуждена на три года условно с испытательным сроком три года и лишена права занимать должности, связанные с работой в органах власти и Росгвардии на три года", - сообщили в секретариате суда.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны на сумму 50 тыс. рублей. Как уточнили в прокуратуре Владимирской области, Алфия Мокшина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Как установил суд, в апреле-мае 2018 года ревизионная комиссия нашла ряд нарушений в работе владимирского управления Росгвардии и нескольких районных отделах вневедомственной охраны, в связи с чем их руководству грозили штрафные санкции. Мокшина предложила уладить вопрос с ревизорами, после чего подчиненные передали ей в общей сумме 155 тыс. рублей. Частью денег подсудимая распорядилась по собственному усмотрению, потратив на лечение в частной клинике в городе Коломне. Вину в содеянном она не признала. Приговор в законную силу не вступил.