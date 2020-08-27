Задержанный представитель главы Чечни в Ивановской области находится в ИВС

ТАСС, 27 августа. Задержанный в среду в Крыму официальный представитель главы Чечни в Ивановской области Иса Эдильсултанов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в Иванове. Обвинение ему пока не предъявлено, сообщил в четверг ТАСС его адвокат Умалат Сайгитов.

"В настоящий момент Эдильсултанов находится в ИВС, его вчера привезли из Крыма. Сегодня должны были избрать меру пресечения, но следователь сказал, что он пока не готов, ему нужно еще три дня для того, чтобы представить доказательства виновности моего подзащитного. Таким образом, в настоящий момент Эдильсултанову ни обвинение не предъявлено, ни мера пресечения не избрана, никаких доказательств его виновности суду тоже не было представлено", - сообщил собеседник агентства.

По словам Сайгитова, Эдильсултанову вменяют ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности"). По версии следствия, он пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей. Предполагается, что он подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов. "Суть обвинения состоит в том, что учредитель одной из ивановских компаний задолжал деньги другому и якобы Эдильсултанов вмешался в этот процесс, предоставил фальсифицированные документы о том, что эти люди также должны денег ему, соответственно увеличился объем долговых обязательств", - пояснил защитник.

Он уточнил, что вместе с Эдильсултановым задержаны восемь человек, являющиеся "сотрудниками и соратниками подозреваемого". Среди них 61-летняя женщина-бухгалтер. Также адвокат подтвердил, что Эдильсултанов действительно является официальным представителем главы Чеченской Республики в Ивановской области.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил о задержании Эдильсултанова в крымском городе Саки. Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ и УМВД.