На Кубани из-за пожара пострадало около 64 га лесов заповедника Утриш

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Около 64 гектаров лесов заповедника Утриш подверглись возгоранию во время лесного пожара, который тушили с понедельника. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Олег Кондратьев.

В понедельник на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника Утриш. Ликвидировать пожар удалось только вечером в среду.

"Около 64 га подверглась возгоранию на территории заповедника" , - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что для снижения риска повторения таких ситуаций в дальнейшем планируется ограничить доступ туристов в некоторые лагуны заповедника со стороны моря.

Подсчет ущерба

По словам Кондратьева, подсчет причиненного заповеднику Утриш в Краснодарском крае ущерба после лесного пожара, произошедшего на этой неделе, начнут через пять дней, если не обнаружатся новые возгорания.

"После ликвидации [возгорания] прошли только сутки. Нам надо пять дней мониторить эту ситуацию и очаги возгорания гасить. После пяти дней мониторинга ситуации, если мы поймем, что у нас все хорошо и не будет никаких возгораний, мы будем приглашать в леса лесопатологов, проводить исследования и считать ущерб", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что для подсчета ущерба привлекут ученых. После лесопроверочного исследования планируется начать проектную работу по восстановлению насаждений. Он также добавил, что в данный момент заповедник закрыт до конца пожароопасного периода.

Вечером 26 августа в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га. Сложность тушения заключалась в труднодоступности местности, сильном ветре и засушливой погоде, поэтому привлекалась авиация.

Вечером 26 августа в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш ликвидировали. Общая площадь пройденная огнем, составила около 130 га. Сложность тушения заключалась в труднодоступности местности, сильном ветре и засушливой погоде, поэтому привлекалась авиация.

На территории региона с понедельника действовали четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Всего для ликвидации загорания лесной подстилки на территории Краснодарского края привлекались силы и средства РСЧС в количестве 865 человек и 150 единиц техники. В 12 муниципалитетах края продолжает действовать пятый класс пожароопасности.