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Из-за урагана в Луизиане погиб подросток

Девушка находилась в доме, на который упало дерево

ТАСС, 27 августа. Подросток стал первой жертвой урагана "Лаура" в США. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителей властей штата Луизиана.

По их информации, погибшая находилась в доме, на который упало дерево. Власти не уточняют, когда произошел несчастный случай.

Ураган "Лаура" в четверг обрушился на американское побережье Мексиканского залива. В настоящее время он является ураганом второй категории по шкале Саффира - Симпсона.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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