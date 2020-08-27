Житель Ингушетии приговорен к 9 годам колонии за участие в террористической деятельности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд признал виновным жителя Ингушетии Багаудина Богатырева, который воевал в Сирии в рядах террористической организации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в феврале 2013 года Богатырев присоединился к незаконному вооруженному формированию "Вилаят Ингушетия", которое является структурным подразделением запрещенной в РФ террористической организации "Имарат Кавказ". С мая 2013 года по февраль 2018-го мужчина находился на территории Турции и Сирийской Арабской Республики, где осуществлял координацию с подразделениями организации "Имарат Кавказ" и другими незаконными вооруженными формированиями. В частности, Богатырев занимался вербовкой для участия в боевых действиях и финансирования организации. В этот период он имел при себе автомат и боеприпасы к нему.

Мужчину задержали сотрудники российских правоохранительных органов в 2019 году в Ингушетии, отметили в пресс-службе. После возвращения в Россию Богатырев не оставил террористическую деятельность, в его жилище сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство.

"В соответствии с приговором суда, Богатырев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме со штрафом в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении суда.

В пресс-службе уточнили, что Богатырев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.