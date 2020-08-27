В больнице на Урале умер пострадавший при ЧП на заводе рабочий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Пострадавший при разгерметизации оборудования на заводе в Асбесте Свердловской области рабочий умер в больнице. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Один из пострадавших рабочих скончался в больнице. Следственным отделом по городу Асбесту СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

В ночь на 21 августа на одном из заводов в Асбесте произошла разгерметизация шаровой мельницы мокрого помола, ее содержимое разлилось на прилегающую территорию, причинив ожоги двоим шихтовщикам. По предварительной информации, специальное устройство работало дольше положенных трех часов, в результате в емкости образовалось высокое давление, что привело к разрыву.