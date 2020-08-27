Под Красноярском в ДТП с пятью машинами три человека погибли и еще два пострадали

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. ДТП с участием пяти машин произошло под Красноярском, погибли трое, еще два человека пострадали. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Авария случилась на 25-м километре трассы Красноярск - Енисейск. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигавшийся в сторону краевого центра, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу. По касательной он столкнулся с автомобилем "Волга", а затем еще с тремя машинами - "Тойотой", "Ниссаном" и "Хондой".

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров ВАЗ-2115 погибли на месте происшествия от полученных травм. В автомобиле "Тойота" пострадали пассажир и ребенок, который находился в детском удерживающем кресле", - сообщили в главке полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Движение по автодороге не перекрывалось.