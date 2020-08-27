Источник: информация о "минировании" ТЭЦ в Московском регионе оказалась ложной

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили все ТЭЦ в Москве и Московской области после анонимного сообщения о "минировании" объектов и не нашли взрывоопасных предметов, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверка всех ТЭЦ после сообщения о том, что они заминированы, завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация об угрозе взрыва ложная", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные сообщили о "минировании" всех ТЭЦ в Московском регионе.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.