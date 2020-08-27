На химическом заводе в Луизиане произошла утечка хлора

ТАСС, 27 августа. Утечка хлора произошла на химическом заводе на юго-западе американского штата Луизиана после того, как на побережье Мексиканского залива обрушился ураган "Лаура". Об этом в четверг сообщил местный телеканал KPLC.

На данный момент сотрудники профильных служб штата совместно с руководителями завода пытаются локализовать утечку.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс написал в Twitter, что людям, находящимся рядом с местом происшествия, необходимо не покидать своего места пребывания, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.

Он добавил, что людям не стоит выходить на улицу и следует ждать "дополнительных указаний от местных властей".

Как уточнили в полиции, инцидент произошел на химзаводе компании BioLab. Некоторые дороги у предприятия перекрыты из-за последствий урагана.

На химзаводе производят компоненты чистящих средств. Как сообщали ранее местные СМИ, на предприятии произошел пожар.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, "Лаура" в настоящий момент уже считается тропическим штормом, скорость ветра в его пределах снизилась и составляет около 29 м/с. Атмосферное явление находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас и движется на север со скоростью 6,7 м/с.

В среду вечером циклон "Лаура", считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, приблизился к побережью Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. Как сообщил в ранее губернатор Луизианы, погибли четыре человека. В указанных штатах около 800 тысяч домов остались без электроснабжения.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.