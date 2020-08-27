Не менее 36 человек задержали в Кеноше в ночь на четверг

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 36 человек были задержаны в ночь на четверг в Кеноше (штат Висконсин) в ходе беспорядков, продолжающихся там после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Об этом сообщил в четверг представитель полицейского управления города Дэвид Райт. Его слова приводит местная газета Kenosha News .

По данным полиции, 22 человека были задержаны за нарушение комендантского часа, сохраняющегося в городе с понедельника, девять человек - за нарушение общественного порядка. В общей сложности, уточнил представитель полиции, с начала протестов в городе были задержаны 56 человек.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан в штате Иллинойс.