В Вологде в спецприемнике умер задержанный мужчина

ТАСС, 27 августа. Мужчина, задержанный за административные нарушения, умер в спецприемнике полиции в Вологде. Начали проверку, сообщается в четверг на официальном сайте управления МВД РФ по Вологодской области.

"По факту происшествия врио начальника УМВД России по Вологодской области назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут изучены все имеющиеся материалы, в том числе записи систем видеонаблюдения. В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 25 августа в полицию Вологды поступило заявление от строительной организации об воспрепятствовании въезда на строительный объект. 26 августа установили, что двое мужчин мешают работе компании. На предупреждения полицейских они не отреагировали и их доставили в отдел полиции номер 1 Вологды, где на них составили административные протоколы о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. До рассмотрения этих материалов в Вологодском суде граждане поместили в специальный приемник содержания задержанных лиц.

Один из задержанных пожаловался на плохое самочувствие, полицейские вызвали скорую, медики не нашли оснований для госпитализации. Утром 27 августа мужчине снова стало плохо и к нему вновь вызвали врачей, которые не нашли причин для его госпитализации. "Примерно через час мужчина еще раз обратился с жалобой на плохое самочувствие. Прибывшей по вызову бригадой скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия, однако, несмотря на это, мужчина скончался", - отмечается в сообщении УМВД.