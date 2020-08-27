Полиция задержала расстрелявших автобус организации "Патриоты - за жизнь"

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Полиция задержала группу лиц, расстрелявших в четверг под Харьковом автобус с представителями общественной организации "Патриоты - за жизнь". Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области", - написал он в Facebook.

По данным Геращенко, на трассе Харьков - Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. "В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один гражданин получил черепно-мозговую травму", - написал он и добавил, что информация о гибели кого-либо из участников противостояния не соответствует действительности.

Замминистра подчеркнул, что "Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили - правых, левых, красных или голубых". "Все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - добавил Геращенко.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом был заблокирован бандитами и расстрелян автобус с представителями организации "Патриоты - за жизнь".

По словам депутата Рады от ОПЗЖ Ильи Кивы, который возглавляет организацию, в автобусе находилось 22 человека, которые ехали на собрание в Харьков из Полтавы. "Автобус был заблокирован радикалами. Они начали вести огонь из автоматического и травматического оружия", - написал Кива в "Фейсбуке". В нападении он обвинил представителей радикальной организации "Азов", с которой у "Патриотов" уже были стычки. По его словам, двух представителей "Патриотов" "выкрали и увезли в неизвестном направлении".

Гражданское движение "Патриоты - За жизнь" было создано в июне этого года как подразделение партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Как заявил на учредительном собрании Илья Кива, организация ставит своей целью противостояние "хаосу, аморальности, беспределу".