СМИ: следователи отклонили версию о взрыве склада с оружием в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Проведение взрывотехнической экспертизы в морском порту Бейрута показало, что причиной детонации на складе с химическими материалами 4 августа не была диверсия или израильский ракетный удар. Об этом сообщили в четверг газете Al-Jamahiriya источники в следственной комиссии, которую возглавляет ливанский судья Фади Савван.

"Ни морского, ни воздушного нападения Израиля не было, - отметили источники. - Не обнаружено также следов взрыва бомбы или нахождения в порту склада с вооружениями для бойцов шиитской "Хезболлах".

По предварительной информации, иностранные эксперты подтвердили выводы ливанской стороны, что причиной взрыва стало возгорание легковоспламеняющихся материалов и пиротехнических изделий, которые находились в амбаре №12 вместе с 2 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Возгорание произошло в результате сварочных работ, проводившихся без должного соблюдения правил безопасности. "Поэтому была арестована сразу после допроса инженер Нейла аль-Хадж, которая отвечала за проведение ремонтно-профилактических работ на территории порта и оставила без присмотра группу сварщиков", - отметили источники.

Взрыв в порту, мощность которого составила 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте, стал трагедией для жителей Бейрута. Как пишет Al-Jamahiriya, часть взрывной волны пришлась на морское пространство в гавани порта, часть ударила по зданию крупнейшего в стране элеватора, находившегося рядом с ангаром, и еще часть волны пришлась на городские кварталы - Медаввар, Мар-Микаэл и Джумейзи, которые располагаются напротив порта и которые приняли на себя удар первыми.

В ливанской столице уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. граждан остались без крова. Погибли 178 человек и пострадали около 6 тыс. Согласно оценке губернатора Бейрута Марвана Аббуда, на реконструкцию города потребуется от $12 до $15 млрд.