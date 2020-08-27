Оппозиция возложила на Зеленского ответственность за расстрел автобуса под Харьковом

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) возложила ответственность на президента Украины Владимира Зеленского за расстрел в четверг под Харьковом автобуса с представителями общественной организации "Патриоты - за жизнь". Об этом отмечается в заявлении партии.

"ОПЗЖ возлагает полную ответственность за похищения, кровь, ранения <...> законопослушных украинских граждан на президента Зеленского", - отметили в партии, добавив, что главу государства не волнуют "расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов". Оппозиционеры в связи с расстрелом автобуса потребовали открытия уголовного производства по статье "терроризм", а также "расследования и привлечения к ответственности террористов, превращающих Украину в поле военных действий". "Требуем сделать все для освобождения похищенного и обеспечения безопасности украинских граждан", - подчеркивается в документе.

ОПЗЖ обвинила в случившемся представителей радикальных организаций "Нацкорпус" и "Азов", которые, по мнению партии, действуют "при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции". В этой связи оппозиционеры потребовали запрета деятельности этих организаций "как террористических на территории Украины".

Требование отставки главы полиции Харьковской области

Партия ОПЗЖ также потребовала отставки руководителя главного управления полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко.

Ее представители сообщают, что Сокуренко отдал распоряжение расследовать расстрел автобуса по статье "Хулиганство". "ОПЗЖ требует от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно открыть уголовное производство по статье "Терроризм", провести объективное расследование и привлечь к ответственности террористов, а также отправить в отставку руководителя главного управления в Харьковской области Валерия Сокуренко", - говорится в заявлении партии.

Она считает, что своими действиями полиция стремится прикрыть преступников. "Такая квалификация особо тяжкого преступления - террористического акта с использованием автоматического огнестрельного оружия, совершенного общественно опасным способом, - свидетельствует об одном - стремлении обеспечить прикрытие нападавшим, замолчать и приуменьшить общественную опасность их деяний", - отмечают в партии.

Ранее сегодня депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом был заблокирован бандитами и расстрелян автобус с представителями организации "Патриоты - за жизнь".

По словам депутата Рады от ОПЗЖ Ильи Кивы, который возглавляет организацию, в автобусе находилось 22 человека, которые ехали на собрание в Харьков из Полтавы. "Автобус был заблокирован радикалами. Они начали вести огонь из автоматического и травматического оружия", - написал Кива в Facebook. В нападении он обвинил представителей радикальной организации "Азов", с которой у "Патриотов" уже были стычки. По его словам, двух представителей "Патриотов" "выкрали и увезли в неизвестном направлении". МВД сообщило о задержании группы лиц, расстрелявших автобус.

Гражданское движение "Патриоты - За жизнь" было создано в июне этого года как подразделение партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Как заявил на учредительном собрании Кива, организация ставит своей целью противостояние "хаосу, аморальности, беспределу".