СК завершил следствие по делу замглавы "Аэрофлота" Александрова о хищении 250 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил в окончательной редакции обвинение заместителю генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимиру Александрову и остальным фигурантам уголовного дела о хищении 250 млн рублей у компании. Как уточнила ТАСС адвокат Александрова Мария Корчагина, Басманный суд Москвы в четверг продлил срок ареста обвиняемым до 1 октября.

"Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, следствие по делу завершено. Вместе с тем Басманный районный суд продлил срок ареста Александрову, [Татьяне] Давыдовой, [Дине] Кибец и [Александру] Сливко до 1 октября", - рассказала защитник.

Адвокат назвала данную ситуацию правовым спором. "Так как следствие считает, что начало ознакомление обвиняемых, но при этом одновременно продолжается ознакомление потерпевших. Хотя вначале должны были завершить ознакомление потерпевших, что является незаконным", - пояснила Мария Корчагина.

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы заключил с адвокатской коллегией четыре контракта об оказании юридической помощи на 250 млн рублей, которые были похищены.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поясняла, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и бывший руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных председателем адвокатской коллегии "Консорс" Александром Сливко и адвокатом коллегии Диной Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.