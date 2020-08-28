Шторм "Лаура" оставил без электричества 300 тыс. жителей штата Арканзас

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Лаура" нарушил работу линий электропередачи, оставив без света 300 тыс. жителей в американском штате Арканзас. Об этом губернатор штата Аса Хатчинсон сообщил в четверг телекомпании CNN.

"Ситуация станет реально опасной в предстоящие 24 часа", - подчеркнул он. "Мы предупреждаем население и просим не терять бдительность, заботиться о собственной безопасности даже после осадков и подтоплений", - добавил губернатор. По его данным, шторм не привел к гибели людей в Арканзасе.

Основной удар "Лауры" пришелся по штатам Луизиана и Техас, с которыми Арканзас граничит на юге. Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах тропического шторма составляет 22,3 м/с. Атмосферное явление находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас и движется на северо-восток со скоростью 6,7 м/с.

В ночь на четверг "Лаура", считавшийся на тот момент ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. Как сообщил в Twitter губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс, погибли четыре человека, урон нанесен катастрофический. В указанных штатах около 800 тыс. домов остались без электроснабжения.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.