СМИ: стрелявшего во время протестов в Висконсине обвинили в убийстве двух человек

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Обвинения в умышленном убийстве двух человек и в попытке убийства третьего предъявлены подростку, открывшему стрельбу во время акций протеста в американском Кеноше (штат Висконсин). Об этом сообщил в четверг портал The Daily Beast .

По его данным, обвинения 17-летнему Кайлу Риттенхаусу предъявлены в округе Лейк (штат Иллинойс). Подросток был арестован в этом штате и подлежит передаче властям Висконсина. Первое слушание в суде по данному вопросу намечено на 28 августа. Риттенхаусу предоставлен адвокат.

Как информировала полиция Кеноши, жертвами Риттенхауса стали Джозеф Розенбаум и Энтони Хьюбер.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний Риттенхаус во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек и ранил третьего, который попытался помешать ему и обезоружить его. Риттенхаус, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.