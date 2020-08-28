Число жертв шторма "Лаура" возросло до шести человек

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Последствия урагана "Лаура", ослабевшего до тропического шторма, привели к гибели шести человек в штате Луизиана. Об этом сообщило в четверг в своем Twitter управление здравоохранения штата.

"Мы сегодня с горечью подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом", - информировало управление. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ранее сообщал о гибели четырех человек. Все они были задавлены насмерть деревьями, поваленными ураганом. Сведения о жертвах из других штатов не поступали.

Управление здравоохранения Луизианы зарегистрировало 67 случаев нарушения подачи водопроводной воды в жилые дома. Перебои затронули более 220 тыс. человек.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах тропического шторма составляет 22,3 м/с. Атмосферное явление находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас и движется на северо-восток со скоростью 6,7 м/с.

В ночь на четверг "Лаура", считавшийся на тот момент ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. В указанных штатах около 800 тыс. домов остались без электроснабжения.