В Приморье зафиксировали первые серьезные осадки из-за тайфуна "Бави"

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Тайфун "Бави" за прошедшую ночь принес в село Турий Рог на западе Приморского края 50 мм осадков, такое их количество уже соответствует категории опасного явления, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра в пятницу. При этом, основной удар стихии ожидается в пятницу и субботу.

"Минувшей ночью дожди прошли в основном по западным и северо-западным районам. Больше всего осадков зафиксировано в селе Турий Рог на западной границе - 50 мм. Сегодня наиболее интенсивные осадки пройдут на севере края, но именно там берут начало многие реки, что может привести к опасным гидрологическим последствиям", - сообщил представитель ведомства.

В Приморье на 28-29 августа объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и восточных районах из-за тайфуна "Бави". Ожидается, что количество осадков в некоторых районах региона, может достигнуть месячной нормы - 120 мм.

Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов. Наиболее паводкоопасные районы: Красноармейский, Дальнереченский, Анучинский, Чугуевский, Уссурийский, Михайловский, Октябрьский, Лазовский, Ольгинский и Кавалеровский.

Наиболее сильный ветер ночью был зафиксирован во Владивостоке и на мысах залива Петра Великого - до 29 м/с.