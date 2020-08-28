В Якутии возбудили дело о неосторожном обращении с огнем с ущербом на сумму 28 млн рублей

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Якутии рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя о неосторожном обращении с огнем, где в результате незаконного сжигания травы ущерб лесу составил более 28 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокурор Среднеколымского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемый поджег прошлогоднюю траву в 16 км от села Алеко-Кюель Среднеколымского района. В результате огонь распространился на лес на площади более 21 тыс. га. Сумма ущерба составила свыше 28 млн рублей.

Дело уже передано в суд, также обвиняемому предъявлен иск о возмещении ущерба.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).