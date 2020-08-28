СМИ: в Австралии во время шторма погибли три человека

СИДНЕЙ, 28 августа. /ТАСС/. Три человека стали жертвами штормового ветра, обрушившегося в ночь на пятницу на юго-восточное побережье Австралии. Как сообщил телеканал SBS, в числе погибших четырехлетний ребенок.

Согласно информации канала, штормовой ветер и сильный дождь стали причиной падения опор городской линии электропередачи и деревьев в штате Виктория, административным центром которого является Мельбурн. В результате удара стихии погибли три человека: ребенок четырех лет, 36-летняя женщина и 59-летний мужчина. Сообщается, что все они пострадали от падения деревьев.

Экстренные службы штата получили более 1,1 тыс. обращений за помощью, в основном из-за поваленных деревьев и опор, а также обрывов линии электропередачи. Как сообщает издание The Age, жители почти 90 городов по всему штату остаются без электричества.