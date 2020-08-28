Площадь лесных пожаров за сутки в Иркутской области выросла на 21%

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области, где объявлены высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности, за сутки выросла на 21,3% и в пятницу утром составила 22 874,3 га. При этом за сутки потушили возгорания на площади более 1 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В четверг в регионе горело 18 тыс. 823 га леса.

"По одному очагу потушено в Усть-Кутском, Катангском и Нижнеилимском районах. Общая площадь ликвидированных природных пожаров составила 1 050,7 га. В локализованном состоянии на утро 28 августа зарегистрировано восемь очагов. Их общая площадь - 287,5 га. Действуют 26 пожаров. Общая площадь действующих пожаров составляет 22 586,8 га", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая площадь пожаров, включая локализованные и не локализованные, зарегистрированных на утро пятницы, составляет 22 874,3 га. В тушении задействованы более 230 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, свыше 200 работников лесной охраны, около 100 мобилизованных граждан. Три вертолета Ми-8 задействованы в переброске пожарных-десантников.

В Иркутской области прогнозируется в ближайшие дни усиление ветра до 20 м/с, что может осложнить ситуацию. Кроме того, в зоне задымления могут оказаться населенные пункты четырех районов.

В четверг в пресс-службе Министерства лесного комплекса Иркутской области ТАСС сообщали, что порядка 3% лесных пожаров в регионе связаны с поджогами. Из 653 пожаров, на которые в 2020 году выезжали следственно-оперативные группы, по 21 возбуждены уголовные дела о поджогах. Основными причинами возгораний называются человеческий фактор и сухие грозы.