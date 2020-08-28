В Красноярске возбудили дело в отношении застройщика, обманувшего людей на 834 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении руководителя нескольких строительных фирм, который обманул свыше 500 дольщиков на 834 млн рублей в Красноярске. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю в отношении руководителя нескольких строительных фирм возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", - сказала она.

По словам Волк, злоумышленник привлек деньги участников долевого строительства и подрядных организаций для возведения трех жилых домов в Свердловском районе Красноярска. При этом он тратил эти деньги на цели, которые не связаны со строительством объектов. "По предварительным данным, более чем 500 дольщикам причинен материальный ущерб, превышающий 834 млн рублей", - добавила представитель МВД.

При обысках в офисе организации и по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику и бухгалтерскую документацию, имеющую доказательственное значение для уголовного дела.

Кроме того, оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявлен факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 8 млн рублей исполнительным директором той же компании-застройщика. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере").