Площадь пожаров в Красноярском крае превысила 105 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро пятницы достигла 105,5 тыс. га, сообщается в оперативной сводке регионального лесопожарного центра.

На 09:00 (05:00 мск) четверга в крае действовало 25 пожаров почти на 97,3 тыс. га.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 28 августа 2020 года на территории края действует лесных пожаров - 30, на общей площади - 105 500 га", - говорится в сводке.

Горит тайга в Эвенкийском и Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В регионе действует режим ЧС в лесах. Доступ людей в леса ограничен.

В 2019 году в крае было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере - в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.