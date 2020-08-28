Два человека погибли в результате аварии под Псковом

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.

"На федеральной автодороге М-9 "Балтия" произошло ДТП. В Великолукском районе столкнулись три авто: большегрузная фура, Kia и Mercedes. Водитель автомобиля Kia погиб на месте, двое детей-пассажиров госпитализированы с травмами. Mercedes загорелся и его водитель погиб на месте ДТП, водитель большегруза жив. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в салоне Kia находились две девочки пяти и восьми лет, они доставлены в великолукскую городскую больницу, одна из них находится в реанимации. По предварительной информации, Mercedes двигался в сторону Москвы, а Kia - в сторону Великих Лук. Произошло лобовое столкновение.