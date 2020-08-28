В Якутии столкнулись два микроавтобуса

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Авария с участием двух микроавтобусов произошла в пятницу в Таттинском районе Якутии. По предварительным данным, погиб один человек, 14 пострадали. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УГИБДД МВД по региону.

"28 августа около 11:15 (05:15 мск) поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге "Колыма" произошло ДТП с пострадавшими. Установлено, что на 236-м км автотрассы водитель автомашины Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате аварии погибла женщина, находившаяся в Toyota Hiace Regius. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек - водители и пассажиры обеих машин. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.