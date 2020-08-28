В Москве у безработного из квартиры украли около 3 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Неизвестный украл из квартиры безработного в Москве более 2,9 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сообщение о краже из квартиры в Высоковольтном проезде поступило днем в четверг. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный неустановленным способом проник в квартиру, совершил кражу принадлежащих заявителю 2 млн 911 тыс. рублей, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).