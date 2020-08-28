Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Вадим Белоусова

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной Думы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Общая сумма незаконного вознаграждения составила более 3 млрд рублей.

В ходе предварительного следствия по ходатайству Генеральной прокуратуры Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, скрывшийся от следствия и суда, находится в международном розыске.