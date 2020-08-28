Спасатели нашли тела троих утонувших при опрокидывании лодки в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели в Дагестане обнаружили тела трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки, утонувших 23 августа на реке Сулак при опрокидывании лодки, сообщили ТАСС в пятницу в Главном управлении МЧС России по Дагестану.
"Тела всех троих утонувших, в том числе ребенка, были найдены в четверг вечером в реке в окрестностях Гельбахской ГЭС", - сообщил собеседник агентства.
На реке Сулак около села Гельбах Кизилюртовского района 23 августа перевернулось маломерное судно, водителю лодки удалось выбраться на берег, а его пассажиры - мужчина, женщина и их 14-летняя дочь, - утонули. В их поисках были задействованы спасатели и местное население. В отношении владельца катера следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом").
По версии следствия, подозреваемый, не имея удостоверения судоводителя на управление маломерным судном, на своей лодке вышел в акваторию реки с пассажирами, не провел инструктаж по правилам безопасности и не обеспечил их спасательными средствами.