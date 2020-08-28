Спасатели нашли тела троих утонувших при опрокидывании лодки в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели в Дагестане обнаружили тела трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки, утонувших 23 августа на реке Сулак при опрокидывании лодки, сообщили ТАСС в пятницу в Главном управлении МЧС России по Дагестану.

"Тела всех троих утонувших, в том числе ребенка, были найдены в четверг вечером в реке в окрестностях Гельбахской ГЭС", - сообщил собеседник агентства.