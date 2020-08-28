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Водитель на машине сбил ехавшего на велосипеде полицейского в Подмосковье и скрылся

Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Водитель на машине сбил полицейского, ехавшего на велосипеде, в Подольске и скрылся с места ДТП. Полицейский госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"27 августа в городском округе Подольска водитель сбил велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, и скрылся. Велосипедист был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, позднее выяснилось, что пострадавший - оперуполномоченный полиции. Водителя нашли, идет проверка", - рассказали в пресс-службе.

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