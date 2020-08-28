В Петербурге задержали четверых полицейских, подозреваемых в получении взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России задержали четверых представителей уголовного розыска Центрального района Санкт-Петербурга, подозреваемых в получении взятки от мужчины за непривлечение его к уголовной ответственности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу по материалам, собранным управлением собственной безопасности главка, возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Трое подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, еще одному фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - указано в сообщении.

По данным управления, подозреваемые сотрудники уголовного розыска привлекали женщин, которые предлагали своим клиентам употребить наркотики. Когда один из мужчин пришел к месту закладки наркотического вещества, его встретили подозреваемые и под предлогом невозбуждения уголовного дела о незаконном обороте наркотиков получили от него взятку в 100 тыс. рублей. Устанавливаются все эпизоды совершенных преступлений.

Задержанные полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. В отношении них руководством ГУ МВД России инициирована служебная проверка, по результатам которой они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.