Два человека погибли в ДТП с "Камазом" на Кубани

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием "Камаза" в Тимашевском районе Кубани. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в пятницу около 07:00 в районе 39-го км автодороги Кореновск -Тимашевск в Тимашевском районе.

"По предварительным данным 39-летний мужчина, управляя автомобилем "УАЗ-Патриот", допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом "Камаз". В результате происшествия водитель УАЗа и его 5-летний пассажир от полученных травм погибли. Передвигавшиеся с ними в автомобиле УАЗ 35-летняя женщина, 13-летний и 12-летний мальчики и двухлетняя девочка с травмами были госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.