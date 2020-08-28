В Якутии один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с участием двух микроавтобусов

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения двух микроавтобусов в Таттинском районе Якутии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального Минздрава.

"16 человек оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу село Ытык-Кюель Таттинского района, где им оказана экстренная медицинская помощь. В настоящий момент проводятся диагностические мероприятия. Известно, что одна женщина скончалась на месте ДТП, двум пострадавшим провели экстренные хирургические вмешательства. С различными травмами всех, 16 человек, госпитализировали в районной больнице", - сказали в пресс-службе.

По данным УГИБДД МВД по региону, авария произошла в пятницу около 11:15 (05:15 мск) на федеральной автодороге "Колыма": на 236-м км автотрассы водитель автомашины Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace.

В ГУ МЧС по региону добавили, что движение автотранспорта на данном участке автодороги не прекращалось, осуществляется без ограничений, разлива топлива не произошло.