Суд прекратил производство по иску к Кокорину и Мамаеву о компенсации за разбитую машину

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы прекратил производство по иску ведущей Первого канала Ольги Ушаковой к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о взыскании ущерба за поврежденный автомобиль после инцидента у гостиницы "Пекин" в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Определением Савеловского районного суда Москвы прекращено производство по гражданскому делу, по иску Маслий к Кокорину А., Кокорину К., Мамаеву П., Протасовицкому А. о возмещении вреда, причиненного имуществу. Сторонам разъяснено, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается", - сказала представитель суда.

В начале мая адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил ТАСС, что футболист единолично выплатил заявленную в иске телеведущей сумму в размере 321 тысячи рублей. В свою очередь в четверг в пресс-службе сообщили, что отказ от исковых требований в суд не поступал.

В конце апреля стало известно, что ведущая Ольга Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту - прим. ТАСС) подала иск о компенсации материального ущерба к Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Ущерб автомобилю она оценила в 321 тыс. рублей. Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Первый произошел около 08:30 мск, когда спортсмены в компании из нескольких человек стали участниками драки с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы "Пекин". В результате водитель, гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Нападавшие также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу. 8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.