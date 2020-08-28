СК заявил о непричастности фирмы коллекторов к избиению ветерана в Перми и мошенничеству

В феврале 2019 года пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю сообщала об избиении 90-летнего ветерана в Перми, тогда же были возбуждены два уголовных дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и самоуправстве с применением насилия.

ТАСС, 28 августа. Следователи прекратили уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в котором обвиняли представителей микрокредитной компании "Клок хаус" после сообщений об избиении 90-летнего ветерана, дочь которого взяла под залог квартиры займ в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, представители фирмы также не имеют отношения к избиению ветерана.

"С представителей компании, указанной в запросе [АО "Микрокредитная компания "Клок хаус"], по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") обвинения сняты, по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство с применением насилия") указанные лица к уголовной ответственности не привлекались, обвинение им не предъявлялось. Представители компании никаких действий, направленных на отчуждение квартиры, не совершали, к избиению ветерана отношения не имеют <…> Уголовное дело следственным органом прекращено... за отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

Зимой прошлого года следователями была организована проверка после того, как в СМИ появился сюжет о дочери ветерана, которая взяла под залог квартиры займ в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться. Следственное управление тогда сообщало, что кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру, пытались выселить их на улицу, а во время одной из последних встреч пожилому мужчине были причинены телесные повреждения.

На данный момент следствием установлено, что договор купли-продажи квартиры был заключен в рамках гражданско-правовых отношений. Кроме того, квартира приобреталась не представителями "Клок хаус", а физическим лицом, которое выплатило стоимость квартиры согласно условиям договора в полном объеме.

"По факту причинения телесных повреждений органом следствия из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы, которые направлены в органы полиции для принятия процессуального решения", - поясняется в ответе следственного управления СК РФ.