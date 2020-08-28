В селе в Самарской области произошел крупный пожар

ТАСС, 28 августа. Пожар в частном жилом секторе произошел в Борском районе Самарской области в пятницу, площадь возгорания составляет 1000 кв. м, сообщает ГУ МЧС региона.

"Поступило сообщение о пожаре в частных домах в населенном пункте Алексеевка. Происходит горение частного жилого дома и надворных построек на общей площади 1000 кв. метров. Объявлен повышенный ранг вызова - "пожар № 2", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 42 человека и 15 единиц техники.