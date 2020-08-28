Следствие требует ареста экс-главы РКК "Энергия" Солнцева по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следствие в рамках дела о хищении 1 млрд рублей предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве и требует арестовать бывшего гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия" Владимира Солнцева и гендиректора НПП "Исток" (входит в Ростех) Александра Борисова, сообщили ТАСС в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

"В Бабушкинский районный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Солнцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и Александра Борисова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева. По ее словам, следствие также просит арестовать еще двух фигурантов дела - Прохова Степана и Прохова Александра.

Владимир Солнцев, гендиректора НПП "Исток" (входит в Ростех) Александр Борисов и ряд бывших менеджеров "Энергии" были задержаны накануне утром по подозрению в мошенничестве. Следствие просит суд арестовать всех фигурантов дела на 2 месяца. Уголовное дело находится в ГСУ СК по Московской области и в настоящее время содержит уже 8 томов. Солнцев и Борисов доставлены в суд.

Как сообщил ранее ТАСС источник в силовых структурах, сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски у ряда бывших менеджеров РКК "Энергия" и представителя руководства НПП "Исток" им. Шокина по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции.

В Роскосмосе в среду подтвердили, что в отношении Солнцева и ряда бывших менеджеров РКК проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года. В госкорпорации "Ростех" в среду отказались комментировать информацию об обысках. В четверг в Роскосмосе и Ростехе не стали комментировать задержание Солнцева и Борисова.