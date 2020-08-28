Два члена экипажа опрокинувшегося на Рыбинском водохранилище сухогруза пропали без вести

ТАСС, 28 августа. Два члена экипажа опрокинувшегося на Рыбинском водохранилище в Ярославской области сухогруза пропали без вести. Пять человек спасены, сообщили ТАСС в пятницу в ГУ МЧС России по региону.

"По нашей информации, в Рыбинском водохранилище опрокинулся сухогруз. Двух человек ищут. Пять [человек] спасены", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, название сухогруза - "Ота", кому он принадлежит собеседник агентства уточнять не стал.

По данным МЧС, ЧП произошло в пятницу днем. "На Рыбинском водохранилище обнаружилась течь у сухогруза, разлива топлива нет. На месте происшествия убыла оперативная группа Рыбинского пожарно-спасательного гарнизона. Общее количество привлеченных сил и средств - 13 человек личного состава и три единицы техники", - уточняется в сообщении.