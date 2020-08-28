В Москве у мужчины изъяты свыше 7 кг героина

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полиция в Москве нашла у наркокурьера из центральноазиатской республики свыше 7 кг героина, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция установила, что житель одной из стран Центральной Азии закупал крупные партии наркотиков и продавал их через закладки.

"В Можайском районе столицы инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, в салоне которого находился подозреваемый. В ходе осмотра транспортного средства под водительским сиденьем обнаружено два свертка с <…> героином общей массой более 260 г. При обыске по месту проживания задержанного изъяты еще более семи кг героина, а также весы и упаковочный материал", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Мужчина заключен под стражу.