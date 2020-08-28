Сторона потерпевших выложила в сеть отрывки экспертизы срочника Шамсутдинова

ТАСС, 28 августа. Мать одного из погибших в результате стрельбы, которую устроил в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, выложила в социальные сети отрывки психолого-психиатрической экспертизы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

Экспертиза была проведена в институте имени Владимира Петровича Сербского в Москве. 2 марта источник ТАСС сообщил, что экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым. Тюменский городской портал 72.ru опубликовал отрывки экспертизы Шамсутдинова, в которых говорится, что какими-либо психическими расстройствами (как хроническими, так и временными) срочник не страдал, "его действия были последовательны и целенаправленны".

"Отрывки экспертизы были опубликованы матерью одного из погибших на странице в сети "ВКонтакте". Следователь не отбирал подписку о неразглашении у потерпевших. Почему следователь взял подписку только от адвокатов и не стал ее брать у потерпевших - это вопрос к следователю. С нашей стороны по этому поводу было заявление в СК, проверка по заявлению закончилась тем, что раз нет подписки о неразглашении, то нет и состава преступления по разглашению результатов предварительного следствия", - сказал Тугушев.

Он напомнил, что к проведенной экспертизе у защиты много вопросов, в том числе процессуального характера, специалисты проводят по просьбе адвокатов рецензию на нее. Адвокаты собираются представить рецензию в суде.