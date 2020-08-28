Суд в Подмосковье прекратил старое дело в отношении бизнесмена Бойко-Великого

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рузский городской суд Московской области прекратил уголовное преследование в отношении в том числе основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого. Как уточнила ТАСС адвокат бизнесмена Виктория Шонина, дело прекращено благодаря поправкам в статью УК РФ о создании преступного сообщества.

"Только что суд в Рузе полностью прекратил уголовное преследование в отношении моего подзащитного и других фигурантов, благодаря поправкам в ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества")", - сказала защитник.

По ее словам, дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Всего по этому делу проходили вместе с Бойко-Великим 12 фигурантов, двое из них умерли. Всем им изначально вменялось мошенничество (ст. 159 УК РФ), создание преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), а также фальсификация документов по уголовным делам (ст. 303 УК РФ). В 2016 году основное дело в отношении Бойко-Великого о хищении земельных долей у 5 тыс. жителей Рузского района Подмосковья было закрыто за отсутствием состава преступления. Однако из него было выделено другое уголовное дело о хищении земли у порядка 300 бывших работников совхозов подмосковной Рузы.

Судебный процесс проходил в Рузском городском суде, фигурантам вменялась только ст. 210 УК РФ, в отношении них был избран залог или подписка о невыезде (Бойко находится под стражей в рамках нового дела, а по этому делу в отношении него избран залог - прим. ТАСС).

На скамье подсудимых находились председатель совета директоров АО "Ваш финансовый попечитель" Бойко-Великий, гендиректор организации Мария Лобода, начальник юридического управления Олег Чудновский, начальник информационно- аналитического управления Кирилл Савицкий, а также руководители сельхозпредприятий, где акционерное общество Бойко было контролирующим участником: председатели СПК "Прогресс-Плюс", "Аннинское", "Совхоз Тучковский", "Раисино" - В. Литовченко, Н. Литовченко, А. Потатков и П. Лисовский.