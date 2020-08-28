В Петербурге возбудили дело после проверки гибели рабочего на строящейся станции метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при опрокидывании строительной люльки во время работ на стройке станции метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

"В Санкт-Петербурге по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел 8 июня, в результате происшествия один работник погиб, второй получил травмы. Установили, что несчастный случай произошел из-за использования технического устройства с истекшим сроком эксплуатации.

Ранее в пресс-службе генподрядчика по строительству метрополитена Санкт-Петербурга - ОАО "Метрострой" ТАСС сообщали, что погибшим оказался электрослесарь-монтажник. Станцию "Горный институт" строят на четвертой линии петербургской подземки. Она будет располагаться в Василеостровском районе города.