Во Франции неизвестные украли из инкассаторской машины несколько миллионов евро

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Группа налетчиков блокировала фургон инкассаторов во французском Лионе и украла несколько миллионов евро. Об этом сообщает в пятницу газета Le Progrès.

По ее данным, злоумышленники напали на служебный автомобиль, когда тот выехал из здания Банка Франции. Блокировав его при помощи двух микроавтобусов, они, угрожая оружием, заставили инкассаторов открыть дверь, после чего забрали деньги и подожгли его. Автомобили, на которых они скрылись, позже обнаружили сгоревшими к югу от Лиона.

Прокуратура не называет точную сумму, которая досталась злоумышленникам, однако сообщает, что речь идет о миллионах евро. В результате данного происшествия никто не пострадал. Расследование поручили Межрегиональной судебной полиции (DIPJ).