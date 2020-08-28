Уголовное дело, по которому проходил адвокат Ефремова, прекращено

"Уголовное дело, по которому Пашаев проходит свидетелем, прекращено в связи с компенсацией ущерба потерпевшему Анзору Псунокову - 2,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Пашаев и Псуноков пока не подтвердили и не опровергли ТАСС прекращение дела.

Ранее в пятницу в ОМВД "Арбат" началась очная ставка адвоката Пашаева и бизнесмена Псунокова. Псуноков утверждает, что Пашаев ранее представлял интересы его семьи. В 2017 году он убедил бизнесмена передать ему в долг 2,5 млн рублей на сделку с недвижимостью, однако адвокат якобы просто присвоил их себе. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому Пашаев проходил свидетелем.

Пашаев заявил ТАСС, что никому ничего не должен."Более того, у меня на руках есть документы, подтверждающие, что по той сделке мне должны $750 тысяч. А Псуноков оговорил меня под давлением следствия: в отношении его жены сейчас расследуется иное дело о мошенничестве. Она оказалась заложницей этой ситуации", - сказал Пашаев перед входом в ОМВД "Арбат".