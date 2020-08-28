Экс-глава РКК "Энергия" Солнцев обвиняется в хищении свыше 1 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия" Владимир Солнцев и другие фигуранты обвиняются в хищении свыше 1 млрд руб. на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Об этом сообщила судья Бабушкинского суда Москвы, где в пятницу решается вопрос об избрании всем фигурантам дела меры пресечения.

"Фигуранты дела о хищении свыше 1 млрд рублей Игнаткин, Морозов и Стапович скрылись от следствия и объявлены в розыск", - огласила материалы дела судья.

Экс-глава РКК "Энергия" Солнцев не признал вину в хищении, сообщила судья Бабушкинского суда Москвы. "Вину не признает", - сказала судья.

В деле экс-главы РКК "Энергия" использовалась цепочка аффилированных организаций, считают в суде. "Использовалась цепочка аффилированных организаций", - огласила материалы дела судья. По ее словам, фигуранты дела завысили цены в три раза, чем нанесли ущерб корпорации в размере 1 млрд 72 млн рублей.

По словам следователя, вина Солнцева подтверждается докладными записками, подписанными экс-чиновником, а также показаниями свидетелей.

Владимир Солнцев, гендиректора НПП "Исток" (входит в Ростех) Александр Борисов и ряд бывших менеджеров "Энергии" были задержаны накануне утром по подозрению в мошенничестве. Следствие просит суд арестовать всех фигурантов дела на 2 месяца. Уголовное дело было возбуждено 3 августа и находится в ГСУ СК по Московской области, в настоящее время содержит уже 8 томов.

Как сообщил ранее ТАСС источник в силовых структурах, сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски у ряда бывших менеджеров РКК "Энергия" и представителя руководства НПП "Исток" им. Шокина по делу о крупном хищении при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции.

В Роскосмосе в среду подтвердили, что в отношении Солнцева и ряда бывших менеджеров РКК проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года. В госкорпорации "Ростех" в среду отказались комментировать информацию об обысках. В четверг в Роскосмосе и Ростехе не стали комментировать задержание Солнцева и Борисова. В настоящее время Солнцев трудоустроен в ПАО ОАК советником генерального директора.